La vita incredibile ed emozionante di Mario Capecchi in ‘Hill of Vision’

ROMA – Da vagabondo a Premio Nobel per la Medicina. Roberto Faenza racconta la vita incredibile ed emozionante di Mario Capecchi nel suo film 'Hill of Vision', dal prossimo 16 giugno in tutte le sale cinematografiche italiane con Altre Storie. Nel cast figurano Laura Haddock, Edward Holcroft, Elisa Lasowski e Rosa Diletta Rossi, con la partecipazione di Francesco Montanari. Una produzione Jean Vigo Italia con Rai Cinema, in compartecipazione con Rhino Films, Inc.

