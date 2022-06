La prospettiva di Merkel | “La mia trattativa con Putin? È una tristezza che non sia riuscita | ma non mi rimprovero di aver tentato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo sei mesi di silenzio, l’ex cancelliera Angela, giacca blu dell’ultimo foto-shooting con Herlinde Koelbl nel 2021, si è concessa per la prima volta in un’intervista pubblica. Il teatro dei Berliner Ensemble è pieno anche nei palchi. Il reporter dello Spiegel Alexander Osang non la incontra la prima volta, la mette a suo agio rifuggendo i toni accesi. Angelaha un’ora e mezza, vivace e a tratti riflessiva, per rivendicare le sue scelte senza rimproverarsene praticamente nessuna, teletrasmessa in prima serata. Mezzo anno di riposo e distacco non sono smisurati. Ribadisce la netta condanna per l’aggressione russa all’Ucraina: “L’obiettiva rottura di tutte le regole del diritto internazionale è un grosso errore da parte della Russia”. E aggiunge: “La guerra fredda non è veramente ancora finita e non ci è riuscito di realizzare ...