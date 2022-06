Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani fanno pace (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nicolas Vaporidis e Nick Luciani, stupendo i telespettatori dell'Isola dei Famosi, hanno fatto pace. Nel corso dell'ultimo daytime, i due si sono chiariti, tanto da essere arrivati ad abbracciarsi. Nonostante tutto, il cantante dei Cugini di Campagna è apparso un po' perplesso dall'atteggiamento dell'attore. Isola dei Famosi: Nicolas e Nick fanno pace L'ultima striscia quotidiana dell'Isola dei Famosi ha mostrato un chiarimento che i fan non si aspettavano. Nicolas Vaporidis e Nick Luciani, dopo aver dato vita a discussioni al vetriolo, hanno fatto ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 8 giugno 2022), stupendo i telespettatori dell'dei, hanno fatto. Nel corso dell'ultimo daytime, i due si sono chiariti, tanto da essere arrivati ad abbracciarsi. Nonostante tutto, il cantante dei Cugini di Campagna è apparso un po' perplesso dall'atteggiamento dell'attore.deiL'ultima striscia quotidiana dell'deiha mostrato un chiarimento che i fan non si aspettavano., dopo aver dato vita a discussioni al vetriolo, hanno fatto ...

Advertising

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - infoitcultura : Isola dei famosi, Cristiana Capotondi parla di Nicolas Vaporidis: cosa svela sul suo ex - infoitcultura : Isola dei famosi lite Nick Nicolas bestemmia e squalifica? Video - wiolas : RT @Doc11992: @PeppaPi77992766 Non so il motivo dei messaggi ma insinuare che si sia dimenticata di cambiare account un centinaio di volte… - IsolaDeiFamosi : I Naufraghi ritrovano lo spirito di squadra e la collaborazione dei primi giorni, e la giornata trascorre all’inseg… -