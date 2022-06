Iran, deraglia un treno: almeno 13 morti e 50 feriti - Esteri - quotidiano.net (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il treno deragliato in Iran Roma, 8 giugno 2022 - Un treno passeggeri è deragliato questa mattina in Iran. L'incidente ferroviario è avvenuto sulla linea Tabas - Yazd. Secondo quanto riportato dall'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilto inRoma, 8 giugno 2022 - Unpasseggeri èto questa mattina in. L'incidente ferroviario è avvenuto sulla linea Tabas - Yazd. Secondo quanto riportato dall'...

