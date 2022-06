Immissioni in ruolo su posti di sostegno da prima fascia GPS, quante saranno? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Immissioni in ruolo anno scolastico 2022/23: graduatorie e procedure che si sovrappongono rendono ancora difficile il quadro. Bisognerà infatti attendere ancora delle decisioni: ad es. in che momento avviare la call veloce. Inoltre la sicurezza matematica del ruolo si potrà avere soltanto quando sarà stato autorizzato il contingente e quest'ultimo distribuito per classe di concorso e regione/provincia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 giugno 2022)inanno scolastico 2022/23: graduatorie e procedure che si sovrappongono rendono ancora difficile il quadro. Bisognerà infatti attendere ancora delle decisioni: ad es. in che momento avviare la call veloce. Inoltre la sicurezza matematica delsi potrà avere soltanto quando sarà stato autorizzato il contingente e quest'ultimo distribuito per classe di concorso e regione/provincia. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo su posti di sostegno da prima fascia GPS, quante saranno? - nicfluencer : @AndreaInterNews 10 milioni sono una cifra ridicola per potenzialità. Inoltre è un acquisto in controtendenza alle… - ProDocente : Immissioni in ruolo infanzia e primaria 2022, ho vinto il concorso. Sarò assunta? Come si scelgono i posti disponib… - orizzontescuola : Assunzioni ATA: 27mila posti disponibili. Quel che resta da immissioni in ruolo si copre con supplenze. Province co… - Frances49641361 : Immissioni in ruolo 2022, più di 79mila posti liberi per assunzioni. Tutti i dati per classe di concorso e provincia -