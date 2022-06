Il salario minimo manderebbe un segnale chiaro sul problema del lavoro povero (Di mercoledì 8 giugno 2022) di Olga Mancone* Argomento dibattuto e quanto mai attuale, il salario minimo riecheggia ormai dall’inizio di questa legislatura nelle aule del Parlamento e quando sembra vedersi una luce in fondo al tunnel è proprio quello il momento in cui qualcuno è pronto a porvi un freno. Inapp e Inps hanno certificato che la retribuzione media dei lavoratori precari è di 8500 euro lordi annui, e quella degli stagionali di 5600. L’Ocse ha certificato che negli ultimi 30 anni in Italia i salari sono diminuiti del 2,9% contro un aumento del 33% della Germania, che ha appena portato il salario minimo orario a 12 euro. Nel nostro Paese, causa l’assenza dell’attuazione dell’articolo 39 della Costituzione e di conseguenza la mancata obbligatorietà dei CCNL per tutti i lavoratori italiani, si è discusso per diversi anni sulla legittimità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) di Olga Mancone* Argomento dibattuto e quanto mai attuale, ilriecheggia ormai dall’inizio di questa legislatura nelle aule del Parlamento e quando sembra vedersi una luce in fondo al tunnel è proprio quello il momento in cui qualcuno è pronto a porvi un freno. Inapp e Inps hanno certificato che la retribuzione media dei lavoratori precari è di 8500 euro lordi annui, e quella degli stagionali di 5600. L’Ocse ha certificato che negli ultimi 30 anni in Italia i salari sono diminuiti del 2,9% contro un aumento del 33% della Germania, che ha appena portato ilorario a 12 euro. Nel nostro Paese, causa l’assenza dell’attuazione dell’articolo 39 della Costituzione e di conseguenza la mancata obbligatorietà dei CCNL per tutti i lavoratori italiani, si è discusso per diversi anni sulla legittimità ...

