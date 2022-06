“Ho paura”: Roger Balduino spaventa i fan dopo L’Isola dei Famosi – VIDEO (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roger Balduino ha spaventato i suoi fan ammettendo di avere paura per quello che lo aspettava nella giornata dell’8 giugno, ovvero un’operazione. Ecco cosa ha raccontato ai suoi fan in alcuni brevi VIDEO. L’intervista rilasciata da Roger Balduino a Pomeriggio Cinque il 7 giugno ha sorpreso la sua sincerità. L’ex naufrago non ha avuto problemi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022)hato i suoi fan ammettendo di avereper quello che lo aspettava nella giornata dell’8 giugno, ovvero un’operazione. Ecco cosa ha raccontato ai suoi fan in alcuni brevi. L’intervista rilasciata daa Pomeriggio Cinque il 7 giugno ha sorpreso la sua sincerità. L’ex naufrago non ha avuto problemi L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

GianpaoloBernas : Oggi tale Roberto Chiarini sulla PROVINCIA di Como si scaglia contro l'analfabetismo funzionale degli italiani: a m… - NelNomedi_Day : Quando Maccarini ha più spazio in studio di quel bonazzo da paura di Roger, nonchè gran naufrago trashiano, capisci… - TheNewLuca : La paura più grande di Roger era di lasciare il gioco.... E ci crediamo! È stato il più grande stratega dell'… - Nik43634322 : RT @darksa0irse: @PaulSim81878175 Ma come anche Roger #panico #paura - darksa0irse : @PaulSim81878175 Ma come anche Roger #panico #paura -