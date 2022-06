Hamburger alla lasagna: dove si mangia e com’è fatto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Hamburger alla lasagna: ecco il nuovo panino lanciato da una famosa catena di fast food che richiama la cucina tipica di diversi paesi europei. Diversi i panini lanciati così come anche i dolci che riprendono i sapori di alcuni paesi. Hamburger alla lasagna: dove si mangia Un nuovo Hamburger è stato lanciato nel mercato gastronomico e in particolare del fast food. Da mercoledì 8 giugno la catena del McDonald lancia sul mercato del Regno Unito e dell’Irlanda due nuovi panini. Uno in particolare ha colpito molto l’attenzione di tanti utenti perché richiamano un piatto italiano. Dunque, il panino più atteso è The Italian Stack” ispirato alle lasagne. L’altro panino è il “Crispy Chicken Italian” che richiama sempre i sapori della cucina ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022): ecco il nuovo panino lanciato da una famosa catena di fast food che richiama la cucina tipica di diversi paesi europei. Diversi i panini lanciati così come anche i dolci che riprendono i sapori di alcuni paesi.siUn nuovoè stato lanciato nel mercato gastronomico e in particolare del fast food. Da mercoledì 8 giugno la catena del McDonald lancia sul mercato del Regno Unito e dell’Irlanda due nuovi panini. Uno in particolare ha colpito molto l’attenzione di tanti utenti perché richiamano un piatto italiano. Dunque, il panino più atteso è The Italian Stack” ispirato alle lasagne. L’altro panino è il “Crispy Chicken Italian” che richiama sempre i sapori della cucina ...

Advertising

NewsPrima_it : Dove trovarlo e gustarlo (o starne lontani): - AntonioFantastk : RT @RadioR101: #R101FuoriOndaNews: nel Regno Unito e in Irlanda si possono mangiare l'hamburger alla lasagna e il pollo al pesto... ???? http… - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: nel Regno Unito e in Irlanda si possono mangiare l'hamburger alla lasagna e il pollo al pesto..… - trinchelino : RT @SkyTG24: McDonald's, nuovo hamburger alla lasagna nel Regno Unito e in Irlanda - GianlucaMoreno6 : Intanto, sulle tavole domenicali, continua la carriera di pugile. Qui il secondo round contro Tinereo. Arbitra semp… -