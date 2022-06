Guerra in Ucraina, ultime notizie. Kiev, scuola distrutta da raid russi a Bakhmut, vittime (Di mercoledì 8 giugno 2022) Zelensky annuncia lo stop alla vendita all’estero di gas e carbone ucraini. Il rabbino capo di Mosca è fuggito dalla russia:?non voleva sostenere invasione. Draghi sarà stasera a Parigi da Macron. Intervistata a Berlino torna sulla scena Angela Merkel: «Putin ha fatto un grosso errore, ma isolare a lungo la russia è impossibile» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 8 giugno 2022) Zelensky annuncia lo stop alla vendita all’estero di gas e carbone ucraini. Il rabbino capo di Mosca è fuggito dallaa:?non voleva sostenere invasione. Draghi sarà stasera a Parigi da Macron. Intervistata a Berlino torna sulla scena Angela Merkel: «Putin ha fatto un grosso errore, ma isolare a lungo laa è impossibile»

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'E' una guerra curiosa: Zelensky parla con tutti, i leader si telefonano og… - GiovaQuez : Santoro: 'In Ucraina esisteva una guerra civile, in questa situazione si sono inseriti gli americani che hanno arma… - fattoquotidiano : La strategia del governo Draghi è fallita sul campo. Draghi aveva assicurato che l’invio delle armi avrebbe permess… - akrachm : RT @riotta: Ex cancelliera tedesca #Merkel dichiara di non avere mai creduto al 'Wandel durch Handel' cambiare #Putin arricchendolo di cont… - Skywalk59735517 : RT @strange_days_82: Questo intervento di ieri di Moni Ovadia andava messo perchè è stato perfetto. Brividi...?????????? #Zelensky #Putin #Bide… -