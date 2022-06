Golden Gala, Tortu: “Sarà una grande emozione correre i 200 metri” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Sarà un grande emozione correre contro i miei compagni di staffetta. Il Golden Gala è la gara internazionale più importante del panorama italiano e il clima dell’Olimpico è sempre straordinario”. Filippo Tortu è impaziente di affrontare nel meeting romano Fausto Desalu e Lorenzo Patta (sui 200 metri), che con lui e Marcell Jacobs hanno vinto l’oro olimpico nella 4X100 a Tokyo. “Mi emoziona sempre l’ingresso in pista con tutto quel calore e quel tifo. Sono convinto che Sarà una bellissima gara” è il pronostico del velocista azzurro. (Ansa). (foto@Colombo/Fidal) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “uncontro i miei compagni di staffetta. Ilè la gara internazionale più importante del panorama italiano e il clima dell’Olimpico è sempre straordinario”. Filippoè impaziente di affrontare nel meeting romano Fausto Desalu e Lorenzo Patta (sui 200), che con lui e Marcell Jacobs hanno vinto l’oro olimpico nella 4X100 a Tokyo. “Mi emoziona sempre l’ingresso in pista con tutto quel calore e quel tifo. Sono convinto cheuna bellissima gara” è il pronostico del velocista azzurro. (Ansa). (foto@Colombo/Fidal) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

