Gasperini nega di volersi dimettere ma chiede chiarezza | «Con questa rosa non si fanno miracoli»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Più di qualche crepa nel rapporto fin qui solidissimo tra l’Atalanta e Gian Piero. L’edizione odierna del Corriere Bergamo riporta alcune dichiarazioni che il tecnico atalantino ha rilasciato al Tennis Vip dell’Accademia per lo Sport. «Con gli americani non ho parlato — dice l’allenatore dell’Atalanta —. Quello che chiedo è solo. Bisogna darsi obiettivi, in modo da sapere quali scelte si potranno fare. Ma laattuale temo non possa competere per i risultati che abbiamo fatto negli ultimi anni». E indica tre strade: «Un top player (fa l’esempio di quando Percassi prese Zapata), o un’operazione di ringiovanimento (l’operazione Koopmeiners insegna), oppure si resta come stiamo». Male dimissioni. «No, non mi dimetto. Ho letto cose folli in questi giorni. Inviterei la stampa, specie la locale, ...