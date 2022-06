FuoriSalone 2022, King Kong fa la pole dance: dove vederlo (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’appuntamento più atteso dell’anno torna a sorprenderci con una vera e propria opera d’arte che lascia i passanti a bocca aperta: nell’ambito del FuoriSalone 2022, quando tutto sembra diventare possibile, per le vie di Milano è comparso nientemeno che un gorilla avvinghiato ad un lampione, impegnato in una pole dance quantomeno bizzarra. dove si trova questo King Kong che ha già attirato l’attenzione del mondo intero? King Kong approda al FuoriSalone 2022 Come accade ogni anno, la Milano Design Week si sta rivelando ricca di sorprese. Nella settimana che va dal 6 al 12 giugno, l’intera città diventa un palcoscenico e ospita decine di capolavori – molti dei quali non possono certo passare inosservati. ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’appuntamento più atteso dell’anno torna a sorprenderci con una vera e propria opera d’arte che lascia i passanti a bocca aperta: nell’ambito del, quando tutto sembra diventare possibile, per le vie di Milano è comparso nientemeno che un gorilla avvinghiato ad un lampione, impegnato in unaquantomeno bizzarra.si trova questoche ha già attirato l’attenzione del mondo intero?approda alCome accade ogni anno, la Milano Design Week si sta rivelando ricca di sorprese. Nella settimana che va dal 6 al 12 giugno, l’intera città diventa un palcoscenico e ospita decine di capolavori – molti dei quali non possono certo passare inosservati. ...

Advertising

libertfly : Le installazioni più instagrammabili del Fuorisalone 2022 - InterniCase : I nuovi elettrodomestici al Fuorisalone 2022 - oltrelab : Per il Fuorisalone 2022 le contaminazioni creative vanno in scena nei palazzi storici di Milano - Elle Decor… - rep_milano : Per il Fuorisalone c'è un gorilla che fa la lap dance sul palo della luce - ADM_assdemxmi : RT @BnB_Ferroviere: Fuorisalone 2022: #TortonaDesignWeek protagonista con il progetto “Fluidity and Design” #MDW2022 #milanodesignweek h… -