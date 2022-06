Firenze: arriva Ultimo allo Stadio Franchi, sold out per due date (Di mercoledì 8 giugno 2022) Biglietti solo "di seconda mano" sui social. Parte del ricavato sarà devoluto dal cantante-Goodwill Ambassador UNICEF a progetti di aiuto per il Mali. La sosta nei controviali intorno allo Stadio è vietata anche per i residenti ed è meglio arrivare con mezzi pubblici (rafforzati) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 8 giugno 2022) Biglietti solo "di seconda mano" sui social. Parte del ricavato sarà devoluto dal cantante-Goodwill Ambassador UNICEF a progetti di aiuto per il Mali. La sosta nei controviali intornoè vietata anche per i residenti ed è megliore con mezzi pubblici (rafforzati) L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: arriva Ultimo allo Stadio Franchi, sold out per due date - siliano_g : @fipo972 ??Si parte fra filari di viti,si prosegue salendo fra gli oliveti, si arriva all'ombra del bosco ed il pano… - corrierefirenze : Arriva l'ordinanza del Prefetto. Partite in diretta streaming #DAZN - DelGriso : @Torrenapoli1 Pienamente d'accordo con @Torrenapoli1 . A me non piace. Prendere 12 kg, seppure muscoli (io po' vule… - GazzChianti : TOSCANA - Il grande ritorno degli stranieri negli agriturismo toscani. @coldiretti Toscana: “70% prenotazioni estiv… -