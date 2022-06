Custodire i dati dei clienti, responsabilità non sempre consapevole (Di mercoledì 8 giugno 2022) La privacy passa, in primis, dalla protezione dei dati personali. Non solo i nostri, ma anche quelli dei nostri clienti. E l’organizzazione e la sicurezza dei cittadini va tutelata ogni giorno, soprattutto perché, pur inconsapevolmente, ogni giorno potremmo essere vittime di minacce digitali. Lo sa bene Alessandro, titolare di un piccolo studio professionale in provincia di Bergamo, che due anni fa è stato vittima di ransomware. Il ransomware è un software malevolo che una volta introdotto in un computer, attraverso l’apertura di allegati e-mail, o la digitazione di link internet, o altro, procede alla criptazione dei dati presenti nel device generando un’interfaccia che impone, entro un tempo breve (di solito 24 ore), il pagamento in criptovalute di somme di denaro significative per liberare i dati e procedere al loro ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 giugno 2022) La privacy passa, in primis, dalla protezione deipersonali. Non solo i nostri, ma anche quelli dei nostri. E l’organizzazione e la sicurezza dei cittadini va tutelata ogni giorno, soprattutto perché, pur inconsapevolmente, ogni giorno potremmo essere vittime di minacce digitali. Lo sa bene Alessandro, titolare di un piccolo studio professionale in provincia di Bergamo, che due anni fa è stato vittima di ransomware. Il ransomware è un software malevolo che una volta introdotto in un computer, attraverso l’apertura di allegati e-mail, o la digitazione di link internet, o altro, procede alla criptazione deipresenti nel device generando un’interfaccia che impone, entro un tempo breve (di solito 24 ore), il pagamento in criptovalute di somme di denaro significative per liberare ie procedere al loro ...

