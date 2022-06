Colombia | un relitto pieno di tesori a 950 metri in fondo al mare

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Per la prima volta l'esercitono ha condiviso immagini senza precedenti del leggendariodel galeone di San José rimasto nascosto sott'acqua per tre secoli e che si ritiene trasportasse ...

... con un veicolo a distanza mandato fino ala quasi 950 metri di profondità, al largo della costa caraibica della. Si vedono i cannoni del gsaleone parzialmente ricoperti dal fango, ......azionato a distanza con una telecamera e una luce potente ha recentemente esaminato il, ... una flotta carica di oro , argento e preziosi da Cartagena delle Indie, in, a Cadice, in ...Roma, 8 giu. (askanews) - Per la prima volta l'esercito colombiano ha condiviso immagini senza precedenti del leggendario relitto del galeone di ...Il galeone spagnolo San José, affondato nel 1708, contenente un tesoro di monete d'oro, è stato scoperto in fondo al mare al largo delle coste della Colombia.