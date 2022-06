Call of Duty Modern Warfare 2: leak del trailer, confermata l’open beta (Di mercoledì 8 giugno 2022) G iugno fa rima con leak: il nuovo trailer sfoca, pardon, “sfoggia” Call of Duty Modern Warfare 2 e dettagli annessi, open beta compresa Non c’è niente da fare: lo stato di sollucchero e salivazione dei videogiocatori rende il mese di giugno terreno fertile per i leak, e ora abbiamo un trailer di Call of Duty Modern Warfare 2. O meglio, vorremmo specificare: abbiamo un video molto, molto sfocato in cui lo sparatutto fa capolino. Oggi dovremmo aspettarci la versione in alta definizione direttamente dalla fonte, ma siccome le dieci del mattino sulla costa ovest si traducono per noi nelle sette di sera ci concediamo di fare eco al tweet di Jamie Evans per una piccola ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 8 giugno 2022) G iugno fa rima con: il nuovosfoca, pardon, “sfoggia”of2 e dettagli annessi, opencompresa Non c’è niente da fare: lo stato di sollucchero e salivazione dei videogiocatori rende il mese di giugno terreno fertile per i, e ora abbiamo undiof2. O meglio, vorremmo specificare: abbiamo un video molto, molto sfocato in cui lo sparatutto fa capolino. Oggi dovremmo aspettarci la versione in alta definizione direttamente dalla fonte, ma siccome le dieci del mattino sulla costa ovest si traducono per noi nelle sette di sera ci concediamo di fare eco al tweet di Jamie Evans per una piccola ...

