Caldo shock | sapete qual è la temperatura più alta mai registrata? | Un record tutto italiano

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Negli ultimi giorni l’Italia è stata colpita da un ondata dicon puntedi 40° C, eppure ci sono state giornate più calde:è il? Questi primi giorni di Giugno sono stati davvero molto caldi in tutta Italia. Un’ondata didecisamente anomala che ha fatto schizzare le temperature anche fino a 40° C. A portare ancora una volta questoè stato l’anticiclone africano, che negli ultimi mesi ha fatto davvero ‘sre’ le temperature da un estremo all’altro. L’ultimo weekend è stato talmenteda far scattare l’allerta meteo in diverse città italiane. Per esempio solo Domenica 5 Giugno il Ministero della Salute ha lanciato l’allerta di livello 3 per ...