Calciomercato, il Toro non riscatta Pellegri e la Lazio ci pensa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Calciomercato Lazio: nella ricerca al vice Immobile si ragione anche su Pellegri, su cui il Torino potrebbe decidere di non riscattarlo La Lazio è alla ricerca di un vice Immobile, ormai una costante del Calciomercato dei biancocelesti. E oltre all'ipotesi Mertens e al possibile riscatto di Jovane Cabrale, il club capitolino avrebbe inserito in lista un nuovo nome. Come riportato dal Corriere di Torino, infatti, la Lazio starebbe seguendo la pista che porta a Pietro Pellegri. Il giovane attaccante, attualmente impegnato con l'Under 21 con cui è andato in gol nell'ultimo impegno contro il Lussemburgo, potrebbe non esser riscattato dal Torino e fare così ritorno al Monaco. In tal caso i biancocelesti potrebbero tentare un ...

