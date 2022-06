Ambiente: Letta, 'noi per il green, Salvini e le destre per il nero del carbone' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu (Adnkronos) - "A Strasburgo c'è un voto per il futuro. O si sta da una parte o dall'altra. Potete immaginare da che parte sta Salvini e da che parte stiamo noi". Lo ha detto Enrico Letta nel corso di un comizio a La Spezia. "Il voto è sul grande piano sul clima, sulle emissioni. Su questi temi non ci sono sfumature, o sta su una scelta ambientale e green o si sceglie il colore nero del carbone e del fossile -ha spiegato il segretario del Pd-. La scelta della destra italiana è contro l'Ambiente, il futuro green e la sostenibilità del Paese". Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu (Adnkronos) - "A Strasburgo c'è un voto per il futuro. O si sta da una parte o dall'altra. Potete immaginare da che parte stae da che parte stiamo noi". Lo ha detto Enriconel corso di un comizio a La Spezia. "Il voto è sul grande piano sul clima, sulle emissioni. Su questi temi non ci sono sfumature, o sta su una scelta ambientale eo si sceglie il coloredele del fossile -ha spiegato il segretario del Pd-. La scelta della destra italiana è contro l', il futuroe la sostenibilità del Paese".

