“Abbiamo scelto il nome della bimba”, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non lo trattengono: annuncio bomba (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sophie Codegoni e Alessandro Basciano arrivano a gamba tesa e svelano di aver già scelto il nome della loro bambina Si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello VIP ed è subito scoppiata la passione: i due ex gieffini hanno in programma di avere una figlia e ne conoscono già l’eventuale nome. Alessandro Basciano L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022)arrivano a gamba tesa e svelano di aver giàilloro bambina Si sono conosciuti all’internocasa del Grande Fratello VIP ed è subito scoppiata la passione: i due ex gieffini hanno in programma di avere una figlia e ne conoscono già l’eventualeL'articolo proviene da Inews24.it.

pnyd8mss4m : @jerujessebaru @JessySelassie Penso che una spiegazione un po’ più chiara di come siano andate le cose la meritiamo… - glooit : Sophie Codegoni e Basciano, amore a gonfie vele: “Abbiamo scelto il nome per nostra figlia” leggi su Gloo… - Mar95455833 : RT @GiovannaBonacc3: DA STASERA DA MEZZANOTTE FINO A DOMANI TUTTO IL GIORNO SI PUBBLICANO FOTO E VIDEO PER LA NOSTRA FATINA CON L'# CHE ABB… - francifairy : RT @GiovannaBonacc3: DA STASERA DA MEZZANOTTE FINO A DOMANI TUTTO IL GIORNO SI PUBBLICANO FOTO E VIDEO PER LA NOSTRA FATINA CON L'# CHE ABB… - GiovannaBonacc3 : DA STASERA DA MEZZANOTTE FINO A DOMANI TUTTO IL GIORNO SI PUBBLICANO FOTO E VIDEO PER LA NOSTRA FATINA CON L'# CHE… -