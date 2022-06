WTA Nottingham 2022, Camila Giorgi si impone contro Sonay Kartal e vola agli ottavi di finale (Di martedì 7 giugno 2022) Tutto relativamente facile per Camila Giorgi nel primo turno del WTA di Nottingham. Sull’erba del Regno Unito, la marchigiana (n.26 del ranking) si è imposta per 6-4 6-3 contro la britannica Sonay Kartal (n.270 del mondo) in 1 ora e 20 minuti di partita. Un match nel quale Giorgi, pur con qualche passaggio a vuoto, ha trovato la via del successo senza particolari patemi. Al prossimo turno ci sarà ad attenderla l’altra britannica Harriet Dart (n.114 WTA) a segno per 6-4 6-3 contro la croata Donna Vekic (n.90 del mondo). Nel primo set il festival del break va in scena con l’azzurra a trovarsi per due volte in vantaggio 2-0 e 3-1 e a farsi riprendere dall’avversaria nel terzo e quinto gioco. Fortunatamente per Camila, le sue accelerazioni ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Tutto relativamente facile pernel primo turno del WTA di. Sull’erba del Regno Unito, la marchigiana (n.26 del ranking) si è imposta per 6-4 6-3la britannica(n.270 del mondo) in 1 ora e 20 minuti di partita. Un match nel quale, pur con qualche passaggio a vuoto, ha trovato la via del successo senza particolari patemi. Al prossimo turno ci sarà ad attenderla l’altra britannica Harriet Dart (n.114 WTA) a segno per 6-4 6-3la croata Donna Vekic (n.90 del mondo). Nel primo set il festival del break va in scena con l’azzurra a trovarsi per due volte in vantaggio 2-0 e 3-1 e a farsi riprendere dall’avversaria nel terzo e quinto gioco. Fortunatamente per, le sue accelerazioni ...

