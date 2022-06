“Voleva picchiare Vaporidis”. Cose brutte all’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi scopre tutto (Di martedì 7 giugno 2022) Caos all’Isola dei Famosi e i protagonisti di una situazione davvero al limite sono stati Edoardo Tavassi e Nick Luciani. Anzi, entrando più nello specifico, nel corso della puntata in diretta di lunedì 6 giugno il fratello di Guendalina ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare un dettaglio abbastanza scioccante sul cantante dei Cugini di Campagna. Parole molto pesanti, che hanno tirato in ballo anche un altro concorrente, vittima di un episodio decisamente abbastanza serio. Prima di parlarvi di quanto accaduto all’Isola dei Famosi con Edoardo Tavassi e Nick Luciani, c’è stata un’eliminazione nell’appuntamento in diretta. Alla fine il pubblico ha deciso chi salvare tra Lory Del Santo e Pamela Petrarolo. Lory è l’eliminata definitiva della ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Caosdeie i protagonisti di una situazione davvero al limite sono statie Nick Luciani. Anzi, entrando più nello specifico, nel corso della puntata in diretta di lunedì 6 giugno il fratello di Guendalina ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare un dettaglio abbastanza scioccante sul cantante dei Cugini di Campagna. Parole molto pesanti, che hanno tirato in ballo anche un altro concorrente, vittima di un episodio decisamente abbastanza serio. Prima di parlarvi di quanto accadutodeicone Nick Luciani, c’è stata un’eliminazione nell’appuntamento in diretta. Alla fine il pubblico ha deciso chi salvare tra Lory Del Santo e Pamela Petrarolo. Lory è l’eliminata definitiva della ...

jjkosmos97 : @agustdssmile ESATTO anche nell’intervista di oggi hanno pure detto (seppur sotto mille insistenze) che hanno avuto… - feelingrvng : ma scusate quando gerard ha detto Grazie e io a rispondere PREGOOOO quello di fianco a me sicuro mi voleva picchiare per quanto sono scema - Sachin55476477 : RT @fanpage: 'La sorella di mamma mi ha buttato l'acido in faccia e in testa perché mi voleva picchiare'. 'E perché?'. 'Perché la picchiai… - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'La sorella di mamma mi ha buttato l'acido in faccia e in testa perché mi voleva picchiare'. 'E perché?'. 'Perché la picchiai… - kingzajn : in realtà all’inizio non ero neanche tanto convinta di spizzi che adesso ha tutto il mio cuore (voleva picchiare an… -