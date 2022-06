Uomini e Donne, Franco Fioravanti distrugge Gianni Sperti (Di martedì 7 giugno 2022) Al professor Franco Fioravanti, noto cavaliere di questa stagione che si è appena conclusa del trono over di Uomini e Donne, Gianni Sperti non sta assolutamente simpatico. Anzi, più di una volta gli ha riservato epiteti sgradevoli, facendo anche una velata allusione alla sua presunta omosessualità (una voce che circola da tempo sul web e sui social, ma che non è mai stata confermata, men che meno dal diretto interessato). Uomini e Donne, nuovi attriti tra Matteo Ranieri e Soraia Allam Ceruti? L'amico e la fidanzata di Luca Salatino non sembrano starsi molto simpatici e le loro battutine non sono passate inosservateu Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 giugno 2022) Al professor, noto cavaliere di questa stagione che si è appena conclusa del trono over dinon sta assolutamente simpatico. Anzi, più di una volta gli ha riservato epiteti sgradevoli, facendo anche una velata allusione alla sua presunta omosessualità (una voce che circola da tempo sul web e sui social, ma che non è mai stata confermata, men che meno dal diretto interessato)., nuovi attriti tra Matteo Ranieri e Soraia Allam Ceruti? L'amico e la fidanzata di Luca Salatino non sembrano starsi molto simpatici e le loro battutine non sono passate inosservateue ...

