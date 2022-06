Ultime Notizie Roma del 07-06-2022 ore 10:10 (Di martedì 7 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora Ester in apertura il Ministro della Difesa turco a ieri discusso con l’omologa ucraino su come creare i corridoi Sicuri per navi commerciali terme nei porti il ministro degli Esteri Russo lavrov è atteso domani ad Ankara per discutere con le autorità turche dei corridoi per il trasporto di prodotti agricoli gli Stati Uniti allertano 14 paesi africani che navi russe piene di ciò che definiscono grano ucraino rubato potrebbero far rotta verso di loro invitando da rifiutare l’eventuale offerta di grano a buon mercato momento sono più di 9,5 milioni di voli nei cieli europei quest’anno lo 85 % dei livelli pre-covid e lo stima eurocontrol.int europeo delle traffico aereo il recupero dei livelli precedenti Alla pandemia è atteso solo nel 20004 con ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 giugno 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora Ester in apertura il Ministro della Difesa turco a ieri discusso con l’omologa ucraino su come creare i corridoi Sicuri per navi commerciali terme nei porti il ministro degli Esteri Russo lavrov è atteso domani ad Ankara per discutere con le autorità turche dei corridoi per il trasporto di prodotti agricoli gli Stati Uniti allertano 14 paesi africani che navi russe piene di ciò che definiscono grano ucraino rubato potrebbero far rotta verso di loro invitando da rifiutare l’eventuale offerta di grano a buon mercato momento sono più di 9,5 milioni di voli nei cieli europei quest’anno lo 85 % dei livelli pre-covid e lo stima eurocontrol.int europeo delle traffico aereo il recupero dei livelli precedenti Alla pandemia è atteso solo nel 20004 con ...

