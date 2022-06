Ucraina | Mattarella | ' riverberi negativi su ripresa | rinnovare impegno contro involuzioni**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu (Adnkronos) - "La crisi internazionale in atto con l'aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa sta provocando situazioni di gravi difficoltà nell'economia globale consui segnali didell'economia che si erano registrati nel nostro Paese". Lo dice il presidente della Repubblica Sergioin un messaggio alla presidente del Salone del Mobile di Milano Maria Porro. "Occorrel'delle istituzioni e di tutte le forze economiche e sociali per evitare la involuzione del ciclo economico. In questa prospettiva, il programma di riforme previsto nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale die Resilienza diventa centrale per rendere il nostro Paese più competitivo", dice il capo dello Stato.