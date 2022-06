Ridare centralità alla Nazionale per tornare a vincere in Europa

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 7 giugno 2022) La mancata qualificazione a Qatar 2022, la seconda consecutiva dopo Russia 2018, ha riportato la disaffezione verso la maglia azzurra ai massimi livelli, perchéfine si sa: vinciamo tutti ma perdiamo in pochi. E la netta sconfitta a Wembley contro l’Argentina ha messo una pietra tombale sulla generazione di calciatori con la quale Mancini ha vinto un Europeo e portato il record di imbattibilità mondiale a trentasette partite. Per ripartire non servono solo nuovi giocatori, più giovani e motivati, ma anche un atteggiamento diverso, che superi lo snobismo dellaitaliana verso amichevoli e partite di minor prestigio. Fa specie il modo in cui è stata affrontata la fase finale della Nations League giocata in casa e la Finalissima contro gli argentini. Negli ultimi decenni, poi, i tifosi vedono l’Italia come un impiccio all’attività dei ...