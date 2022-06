Rc auto, se hai questa polizza rischi una multa tremenda (Di martedì 7 giugno 2022) L’assicurazione obbligatoria per le auto può essere anche stipulata online. IVASS segnala i siti Rc auto iregolari L’Rc auto ha aperto da parecchio tempo le porte al web. Ma, nonostante home page molto rassicuranti, si può divenire oggetto di truffe e raggiri. Ovviamente la corsa è ad accaparrare il prezzo più basso e l’offerta con L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 7 giugno 2022) L’assicurazione obbligatoria per lepuò essere anche stipulata online. IVASS segnala i siti Rciregolari L’Rcha aperto da parecchio tempo le porte al web. Ma, nonostante home page molto rassicuranti, si può divenire oggetto di truffe e raggiri. Ovviamente la corsa è ad accaparrare il prezzo più basso e l’offerta con L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

alecade91 : @Beverari_M @EnricoLetta Ho un'auto elettrica e ti posso dire hai appena fatto un super spot pro elettrico: 1)le pa… - OnofrioDG1 : RT @Iaterizio98: @colmarn Sul lungo termine risparmi perché l'auto elettrica tendi a usarla meno, dato che è sempre in carica. In più i via… - Iaterizio98 : @colmarn Sul lungo termine risparmi perché l'auto elettrica tendi a usarla meno, dato che è sempre in carica. In pi… - badmashCS : @not_shakshi Auto tweet hai - LavillaMassimo : @_mariells Così vai in auto distruzione hai già spinto il tasto rosso ti fai del male aspettiamo con calma.. -