Ragazza scomparsa nel padovano, le amiche: "Basma voleva scappare da matrimonio combinato" (Di martedì 7 giugno 2022) Potrebbe essere riconducibile a un allontanamento volontario il caso della Ragazza scomparsa nel padovano lo scorso 31 maggio. La procura di Padova indaga sulla sparizione di Basma Afzaal, la 18enne pakistana residente a Galliera Veneta (Padova) della quale non si hanno notizie da una settimana. "Basma se n'è andata, non voleva sposarsi": queste le parole che, stando ai quotidiani locali, alcune amiche della Ragazza hanno pronunciato davanti ai militari del comando di Padova. Le amiche hanno parlato di un matrimonio combinato al quale Basma voleva sottrarsi. A questo si aggiunge anche l'incontro online con un ragazzo con il quale la 18enne sarebbe scappata raggiungendo ...

