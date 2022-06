Quell'Arma in più per le donne: la storia di Alessia Orro (Di martedì 7 giugno 2022) Sul sito di Libero trovate, nella sezione sport, l'intervista che ho fatto Alessia Orro, palleggiatrice della Nazionale italiana e della Vero Volley di Monza, salvata da uno stalker che la perseguitava praticamente dal 2019 arrivando a prendere aerei in giro per il mondo pur di stare con lei. Alessia ha avuto crisi di panico, ha rischiato di non riuscire più a giocare come prima, ogni trasferta era diventata un incubo per un'atleta giovane come lei che mai avrebbe pensato di dovere combattere contro un molestatore 50enne già noto alle forze dell'ordine. Alessia è stata "salvata" dai carabinieri. Il maggiore Emanuele D'Onofri, che comanda la compagnia di Monza, ha messo in campo un'attenta attività d'indagine fino ad arrestare lo stalker, per giunta recidivo. Questo caso ha avuto la ribalta perché la vittima era una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Sul sito di Libero trovate, nella sezione sport, l'intervista che ho fatto, palleggiatrice della Nazionale italiana e della Vero Volley di Monza, salvata da uno stalker che la perseguitava praticamente dal 2019 arrivando a prendere aerei in giro per il mondo pur di stare con lei.ha avuto crisi di panico, ha rischiato di non riuscire più a giocare come prima, ogni trasferta era diventata un incubo per un'atleta giovane come lei che mai avrebbe pensato di dovere combattere contro un molestatore 50enne già noto alle forze dell'ordine.è stata "salvata" dai carabinieri. Il maggiore Emanuele D'Onofri, che comanda la compagnia di Monza, ha messo in campo un'attenta attività d'indagine fino ad arrestare lo stalker, per giunta recidivo. Questo caso ha avuto la ribalta perché la vittima era una ...

