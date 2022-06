Quali problemi risolti sui Samsung Galaxy dall’aggiornamento di giugno (Di martedì 7 giugno 2022) L’aggiornamento di giugno è in distribuzione su diversi Samsung Galaxy dalla fine di maggio. I primi ad essere omaggiati dall’update incrementale sono stati gli ex top di gamma Galaxy S21, a seguire naturalmente i Galaxy S22 e non solo. Giusto è dunque focalizzarsi sui problemi risolti dagli sviluppatori proprio con l’update in questione. Le vulnerabilità Un aggiornamento mensile per la sicurezza serve naturalmente a risolvere delle vulnerabilità legate alla privacy e alla protezione di dati. Quelle messe al bando dall’attuale firmware sono ben 65. Di questo numero 5 sono critiche, 14 sono contrassegnate come gravi e altre 14 sono di livello moderato. Di tutte le correzioni fornite nella parch, esattamente 48 sono state fornite dalla stessa ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 giugno 2022) L’aggiornamento diè in distribuzione su diversidalla fine di maggio. I primi ad essere omaggiati dall’update incrementale sono stati gli ex top di gammaS21, a seguire naturalmente iS22 e non solo. Giusto è dunque focalizzarsi suidagli sviluppatori proprio con l’update in questione. Le vulnerabilità Un aggiornamento mensile per la sicurezza serve naturalmente a risolvere delle vulnerabilità legate alla privacy e alla protezione di dati. Quelle messe al bando dall’attuale firmware sono ben 65. Di questo numero 5 sono critiche, 14 sono contrassegnate come gravi e altre 14 sono di livello moderato. Di tutte le correzioni fornite nella parch, esattamente 48 sono state fornite dalla stessa ...

Advertising

Fratzen13 : @pizziandrea @matteosalvinimi Chiedi alle ragazze che sono state palpeggiate dai nordafricani (anche se di 2a gener… - frazljn : @SimonaVentura17 @Sally6213 @DoraliceGuadag1 C'è chi ha sofferto per il covid, la maggior dei quali ha avuto compli… - medeausa : @darkgrham ma why le persone non riescono a... come dire non cagare il cazzo nelle questioni altrui? I mean, quali… - piantespinose : @asocialbunny Per fortuna che voi avete la verità in tasca e noi siamo dei poveri idioti. I miei problemi quali sar… - didimanonegra : @ColuiDi sono globalista, europeista e grazie all’euro sono ricco per il resto non capisco quali siano i tuoi probl… -