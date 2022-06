Pomezia, nuova linea sperimentale verso la scuola media di via Fiorucci (Di martedì 7 giugno 2022) Arriva una nuova linea sperimentale per facilitare le iscrizioni presso la scuola di via Fiorucci, Pomezia, e risolvere alcuni dei problemi di collegamento. La nuova linea, che entrerà in servizio dal prossimo anno scolastico, assicurerà il collegamento tra tutti i plessi scolastici dell’istituto comprensivo De Andrè con un percorso specifico di andata e ritorno: Castagnetta – Monachelle – via Fiorucci. nuova linea sperimentale via Fiorucci “Il Sindaco e la Giunta hanno deliberato l’integrazione del vigente Piano di trasporto scolastico con l’attivazione sperimentale di una nuova linea di collegamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) Arriva unaper facilitare le iscrizioni presso ladi via, e risolvere alcuni dei problemi di collegamento. La, che entrerà in servizio dal prossimo anno scolastico, assicurerà il collegamento tra tutti i plessi scolastici dell’istituto comprensivo De Andrè con un percorso specifico di andata e ritorno: Castagnetta – Monachelle – viavia“Il Sindaco e la Giunta hanno deliberato l’integrazione del vigente Piano di trasporto scolastico con l’attivazionedi unadi collegamento ...

