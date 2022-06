Omicron Ba5 sbarca in Sardegna | la variante Covid isolata a Cagliari - Cronaca - quotidiano net

Advertising

, il Covid rialza la testa in Germania e Portogallo: cosa succede Cagliari, 7 giugno 2022 - Covid , isolata per la prima volta in Sardegna la varianteBA.5 dal laboratorio centrale ...Cagliari. Il laboratorio del Policlinico Duilio Casula di Monserrato ha scoperto e isolato la nuova varianteBA.5 del Covid. Tale variante è stata trovata per la prima volta su un 36enne, ora in isolamento domiciliare.Variante Omicron 5, aumento dei casi in Europa e dubbi sulla gravità. Le parole dell'esperto sulla sottovariante.Cagliari, 7 giugno 2022 - Covid, isolata per la prima volta in Sardegna la variante Omicron BA.5 dal laboratorio centrale del Policlinico Duilio Casula. La variante è stata trovata su un uomo di 36 an ...