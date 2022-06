Omicron 5 | cosa sappiamo e cosa dobbiamo temere

Leggi su dilei

(Di martedì 7 giugno 2022) I dati sono confortanti. Come ci si poteva aspettare, con l’arrivo delle belle giornate tende a smorzarsi la curva epidemica dei nuovi casi di Covid-19. Soprattutto, si guarda con maggior serenità all’impegno per le strutture sanitarie, visto che stanno calando drasticamente e progressivamente i ricoveri, sia di degenza normale che in terapia intensiva. Ma questo purtroppo non significa che la pandemia sia finita. Ad indurre preoccupazione sono le informazioni che giungono da diversi Paesi, dal Sudafrica al Protogallo, dove si assiste ad una crescita di casi. Sotto la lente d’ingrandimento della scienza c’è la sottovariante di Sars-CoV-2 Ba 5, che viene attentamente monitorata anche da noi. Ogni giorno, in pratica si assiste ad un progressivo incremento dei casi di infezione legati a questo ceppo virale. Per questo non si può abbassare la guardia. Ed occorre continuare a vigilare, ...