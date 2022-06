Musetti-Basilashvili, ATP Stoccarda 2022: orario, programma, tv, streaming prosecuzione primo turno (Di martedì 7 giugno 2022) Domani, mercoledì 8 giugno, a Stoccarda, in Germania, per quanto concerne il torneo ATP 250 di tennis, si completerà l’ultimo match del primo turno del tabellone principale di singolare maschile interrotto oggi per pioggia con l’azzurro Lorenzo Musetti in svantaggio contro il georgiano Nikoloz Basilashvili per 5-7 2-4 0-30*. Sarà possibile seguire il match tra Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo, Now e SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili. programma ATP 250 Stoccarda 8 ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Domani, mercoledì 8 giugno, a, in Germania, per quanto concerne il torneo ATP 250 di tennis, si completerà l’ultimo match deldel tabellone principale di singolare maschile interrotto oggi per pioggia con l’azzurro Lorenzoin svantaggio contro il georgiano Nikolozper 5-7 2-4 0-30*. Sarà possibile seguire il match tra Lorenzoe Nikolozin diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e su SuperTennisTV, mentre la direttaverrà assicurata da SkyGo, Now e SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzoe NikolozATP 2508 ...

