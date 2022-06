Michele Merlo, il ricordo di Emma Marrone un anno dopo la scomparsa: “Mi manchi” (Di martedì 7 giugno 2022) Il 6 giugno 2021, Michele Merlo si spegneva prematuramente. L’ex allievo di Amici (il cantante ha partecipato al talent show nel 2017) è deceduto a causa di una leucemia fulminante non riconosciuta in tempo dai medici. Il ricordo di Emma Ad un anno esatto dalla scomparsa di Michele Merlo, Emma Marrone ha deciso di dedicare un pensiero al giovane artista veneto. Tra le stories, su Instagram, la cantante salentina ha postato uno scatto con Michele. dopo aver inserito il brano “Vorrei proteggerti dal mondo”, Emma ha scritto: “Mi manchi”. Lo scorso anno, quando l’ex allievo di Amici lottava tra la vita e la morte, Emma ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 giugno 2022) Il 6 giugno 2021,si spegneva prematuramente. L’ex allievo di Amici (il cantante ha partecipato al talent show nel 2017) è deceduto a causa di una leucemia fulminante non riconosciuta in tempo dai medici. IldiAd unesatto dalladiha deciso di dedicare un pensiero al giovane artista veneto. Tra le stories, su Instagram, la cantante salentina ha postato uno scatto conaver inserito il brano “Vorrei proteggerti dal mondo”,ha scritto: “Mi”. Lo scorso, quando l’ex allievo di Amici lottava tra la vita e la morte,...

