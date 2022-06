Medvedev choc: “Gli occidentali, bastardi e degenerati, spariscano”. Di Maio: “Affermazioni gravi e pericolose” (Di martedì 7 giugno 2022) “Mi chiedono spesso perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio, senza fare un minimo tentativo di smorzare i toni. Sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano“. Così Dmitry Medvedev (nella foto), vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, chiamato a commentare i suoi durissimi attacchi nei confronti dell’Occidente. Di Maio: “gravissime e pericolose le Affermazioni di Medvedev, ci preoccupano fortemente” Affermazioni fuori luogo ed offensive quelle dell’alto funzionario russo, alle quali ha subito replicato il nostro ministro degli Esteri, che ha giustamente definito ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) “Mi chiedono spesso perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio, senza fare un minimo tentativo di smorzare i toni. Sono. Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché“. Così Dmitry(nella foto), vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, chiamato a commentare i suoi durissimi attacchi nei confronti dell’Occidente. Di: “ssime eledi, ci preoccupano fortemente”fuori luogo ed offensive quelle dell’alto funzionario russo, alle quali ha subito replicato il nostro ministro degli Esteri, che ha giustamente definito ...

