Maria Zakharova, di chi è figlia la portavoce che insulta Massimo Giletti: perché ora è tutto più chiaro (Di martedì 7 giugno 2022) Direttrice del Dipartimento Informazione e Stampa del Ministero degli Esteri della Federazione Russa nonché portavoce del ministro Sergej Lavrov, Maria Vladimirovna Zakharova dovrebbe in teoria in questo momento stare al mare, o simili.Il 16 febbraio aveva infatti "avanzato" «ai media di disinformazione americani e britannici, Bloomberg, New York Times, il Sun, eccetera» la richiesta di «annunciare l'esatta scaletta» delle invasioni russe per l'anno in corso, in modo da poter "pianificare le vacanze". «Il 15 febbraio 2022 rimarrà nella storia come il giorno del fallimento della propaganda di guerra occidentale. Umiliati senza nemmeno sparare un colpo», scrisse anche. Ma una settimana dopo l'invasione ci fu sul serio, e Maria fece fare a quella promessa la stessa fine che i gerarchi caduti in disgrazia facevano nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Direttrice del Dipartimento Informazione e Stampa del Ministero degli Esteri della Federazione Russa nonchédel ministro Sergej Lavrov,Vladimirovnadovrebbe in teoria in questo momento stare al mare, o simili.Il 16 febbraio aveva infatti "avanzato" «ai media di disinformazione americani e britannici, Bloomberg, New York Times, il Sun, eccetera» la richiesta di «annunciare l'esatta scaletta» delle invasioni russe per l'anno in corso, in modo da poter "pianificare le vacanze". «Il 15 febbraio 2022 rimarrà nella storia come il giorno del fallimento della propaganda di guerra occidentale. Umiliati senza nemmeno sparare un colpo», scrisse anche. Ma una settimana dopo l'invasione ci fu sul serio, efece fare a quella promessa la stessa fine che i gerarchi caduti in disgrazia facevano nelle ...

