Mara Carfagna torna a Surriento | anzi a Bagnoli Ecco perchè

(Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non solo la convention di Sorrento col Forum Ambrosetti, il Presidente della repubblica Sergio Mattarella, il premier Mario Draghi e mezzo governo (ma senza il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha preferito disertare). La ministrata. Questa volta, non acome la famosa canzone invitava a fare. Ma comunque a Napoli. Per la precisione, a. Dopo essersi data da fare per cambiare le regole del gioco e dare al sindaco di Napoli, già un anno fa, più poteri per vedere finalmente riqualificata quell’area, ha convocato una “cabina di regia”. E fatto la prima mossa. Che ora sia una vetrina promozionale in vista delle prossime elezioni politiche o l’inizio di una svolta, questo solo i fatti lo diranno. E quindi, vedremo che ...

E' quanto annunciato, oggi, dal ministro per il Sud,che si è recata ancora una volta a nord di Napoli per incontrare don Maurizio Patriciello ma anche i sindaci del territorio. Proprio ...Così il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale,, a margine della conferenza programmatica organizzata a Napoli da Noi con l'Italia. "Certamente " spiega " il reddito di ...Oggi pomeriggio a Caivano c'è stato l'intervento del Ministro per il Sud Mara Carfagna, che ha partecipato al Tavolo istituzionale convocato per potenziare e ...Napoli, 7 giu. (askanews) - Questo pomeriggio il ministro per il Sud Mara Carfagna ha partecipato a Caivano (Napoli) al Tavolo istituzionale convocato per potenziare e irrobustire gli interventi ...