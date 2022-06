Maltempo in provincia di Como: strade invase da fango e detriti (Di martedì 7 giugno 2022) Frane, esondazioni e smottamenti. La provincia di Como è stata investita, nella notte tra il 6 e il 7 giugno, da una forte ondata di Maltempo. Siamo nella zona del famoso Lago, tra i Comuni di Pognana, Veleso, Laglio e Nesso. In questi ultimi due Comuni, in particolare, gli smottamenti hanno portato fango e detriti L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Frane, esondazioni e smottamenti. Ladiè stata investita, nella notte tra il 6 e il 7 giugno, da una forte ondata di. Siamo nella zona del famoso Lago, tra i Comuni di Pognana, Veleso, Laglio e Nesso. In questi ultimi due Comuni, in particolare, gli smottamenti hanno portatoL'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

vigilidelfuoco : #Maltempo #Varese, sono 100 gli interventi dei #vigilidelfuoco per le forti piogge che hanno colpito la provincia:… - infoitinterno : Notte di forte maltempo in provincia di Como: esondazioni e frane, strade invase da fango e detriti | FOTO e VIDEO - Italpress : Maltempo, in provincia di Como smottamenti e destriti sulle strade - mariali94316534 : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo, più di 500 interventi dei #vigilidelfuoco in #Lombardia: pioggia e vento hanno causato allagamenti, frane, c… - MazzaliVanna : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo #Varese, sono 100 gli interventi dei #vigilidelfuoco per le forti piogge che hanno colpito la provincia: in m… -