Lazio, Corriere della Sera: "Unico club non in regola con indice liquidità, Lotito attende esito ricorso" (Di martedì 7 giugno 2022) Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, la Lazio resta l'Unico club della Serie A non in regola con i parametri dell'indice di liquidità a 0.5 che è obbligatorio per l'ammissione al prossimo campionato. Bologna, Lecce e Spezia hanno provveduto a ricapitalizzare e sono così adesso risultati in regola, i biancocelesti invece attendono: Lotito, infatti, prima di agire vorrebbe aspettare prima la sentenza sul ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presentato dalla Lega Serie A contro la Figc che dovrebbe arrivare giovedì. SportFace.

