L’ambasciatore Vattani al talk “L’aria che tira”

(Di martedì 7 giugno 2022) Tra gli ospiti dell’edizione del 23 maggio decheshow di La7 condotto da Myrta Merlino, è stato ospite Umberto, diplomatico italiano.ha rivestito per due volte la carica di Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri ed è stato anche Rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea, quindi ha ben chiaro il quadro geopolitico sul conflitto Russia-Ucraina: “Ci saranno avanzamenti e possibili correzioni delle posizioni, ma non è quello che succede sul campo che porta ad una soluzione e nemmeno l’intesa tra i due belligeranti, perché la chiave del negoziato non sta né a Mosca né a Kiev. Lasciati soli questi due non troveranno mai un accordo. Per questo motivo il piano di pace italiano è molto importante, è un fatto politico di livello, è stato ...