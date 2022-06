Il Monza in Serie A sogna un mercato da “big” (Di martedì 7 giugno 2022) La prima volta non si scorda mai. Dopo la storica promozione in Serie A, il Monza sta iniziando la programmazione per la prossima stagione. Il club brianzolo non vorrà fare solo da comparsa, per questo la dirigenza sta iniziando a sondare diverse piste di calciomercato. Solo grandi nomi per una neopromossa, ricalcando in pieno stile Berlusconi-Galliani quanto già fatto al Milan per decenni. Un’ambizione espressa proprio dall’amministratore delegato Galliani al termine della prima riunione di Lega con la maglia del Monza: «L’obiettivo per il prossimo anno è la parte sinistra della classifica». I primi “big” della lista EPA/SEBASTIEN NOGIER Alessio Romagnoli durante l’amichevole Nizza – Milan, Allianz Riviera Stadium, Nizza, Francia, 31 luglio 2021 Non è un caso che i biancorossi stanno provando ad ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) La prima volta non si scorda mai. Dopo la storica promozione inA, ilsta iniziando la programmazione per la prossima stagione. Il club brianzolo non vorrà fare solo da comparsa, per questo la dirigenza sta iniziando a sondare diverse piste di calcio. Solo grandi nomi per una neopromossa, ricalcando in pieno stile Berlusconi-Galliani quanto già fatto al Milan per decenni. Un’ambizione espressa proprio dall’amministratore delegato Galliani al termine della prima riunione di Lega con la maglia del: «L’obiettivo per il prossimo anno è la parte sinistra della classifica». I primi “big” della lista EPA/SEBASTIEN NOGIER Alessio Romagnoli durante l’amichevole Nizza – Milan, Allianz Riviera Stadium, Nizza, Francia, 31 luglio 2021 Non è un caso che i biancorossi stanno provando ad ...

