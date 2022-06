Google deve risarcire un politico per i video diffamatori caricati da un utente in Australia (Di martedì 7 giugno 2022) Si tratta di un caso che creerà sicuramente un precedente. Un tribunale Australiano ha stabilito che Google dovrà risarcire il politico John Barilaro – ex vicepremier dello Stato del New South Wales – per due video qualificati come diffamatori che sono stati caricati e lasciati su Youtube per diverso tempo. Continuano a moltiplicarsi, quindi, le azioni legali nei confronti delle piattaforme per i contenuti caricati dagli utenti con la causa Google video diffamatori in Australia. A caricare i video è stato uno Youtuber e il politico protagonista – del quale si dice che avrebbe commesso, nell’ottobre 2020, spergiuro, ricattato i consiglieri comunali e ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 7 giugno 2022) Si tratta di un caso che creerà sicuramente un precedente. Un tribunaleno ha stabilito chedovràilJohn Barilaro – ex vicepremier dello Stato del New South Wales – per duequalificati comeche sono statie lasciati su Youtube per diverso tempo. Continuano a moltiplicarsi, quindi, le azioni legali nei confronti delle piattaforme per i contenutidagli utenti con la causain. A caricare iè stato uno Youtuber e ilprotagonista – del quale si dice che avrebbe commesso, nell’ottobre 2020, spergiuro, ricattato i consiglieri comunali e ...

