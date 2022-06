Giovani e coraggio, contro l’Ungheria a Cesena l’Italia torna a sorridere dopo un anno (Di martedì 7 giugno 2022) l’Italia dei Giovani e del coraggio torna a sorridere dopo praticamente un anno. Con l’Ungheria a Cesena arriva un 2-1 firmato da Barella e Pellegrini, due tra i migliori centrocampisti di questo campionato appena terminato, e la Nazionale di Mancini balza in testa al girone di Nations League. Con umiltà, giocate di classe e la voglia di sacrificarsi, oltre che un po’ di entusiasmo che sembrava perduto, al Manuzzi potrebbe essere scoccata la scintilla giusta per ridare linfa a questo ciclo che per tre anni era sembrato un meraviglioso idillio. Il pareggio contro la Germania aveva fatto ben sperare, ma veniva dopo il ko con l’Argentina – pesante nel gioco e nel risultato – nella Finalissima, che aveva ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022)deie delpraticamente un. Conarriva un 2-1 firmato da Barella e Pellegrini, due tra i migliori centrocampisti di questo campionato appena terminato, e la Nazionale di Mancini balza in testa al girone di Nations League. Con umiltà, giocate di classe e la voglia di sacrificarsi, oltre che un po’ di entusiasmo che sembrava perduto, al Manuzzi potrebbe essere scoccata la scintilla giusta per ridare linfa a questo ciclo che per tre anni era sembrato un meraviglioso idillio. Il pareggiola Germania aveva fatto ben sperare, ma venivail ko con l’Argentina – pesante nel gioco e nel risultato – nella Finalissima, che aveva ...

