Genova | “Io invalida di 82 anni lasciata per tre giorni in barella al Villa Scassi”

(Di martedì 7 giugno 2022) Disavventura a Sampierdarena per un’anzianaal cento per cento che aspettato 76 ore un posto letto in reparto: “Senza i miei figli non so se ce l’avrei fatta”

" Se non ci fossero stati i miei figli chissà quanto tempo avrei passato su quella barella. Senza loro probabilmente non sarei mai più tornata a casa". La signora Teresa ha 82 anni e una ...Disavventura a Sampierdarena per un'anziana invalida al cento per cento che aspettato 76 ore un posto letto in reparto: "Senza i miei figli non so se ce l'avrei fatta" ...