Gazzetta: la vicenda Mertens rischia di provocare un effetto domino sui rinnovi di Koulibaly e Ospina (Di martedì 7 giugno 2022) “La vicenda Mertens rischia di provocare un effetto domino sui rinnovi contrattuali in ballo al Napoli”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport riferendosi in particolare alla situazione di Ospina e Koulibaly. Sul portiere: “Anche il silenzio del colombiano non autorizza ottimismo. Ancora c’è distanza fra domanda e offerta, ma il Napoli ha pronta la soluzione: rinnovo subito per Alex Meret (anche lui scadenza 2023) che avrebbe la “garanzia” di giocare di più. Poi per il secondo la scelta cadrebbe sullo svincolato Salvatore Sirigu, se accetterà un ingaggio in linea coi tagli del club, altrimenti ci sono già imbastite delle piste estere per prendere un portiere sfruttando il decreto crescita e dunque risparmiando sul lordo”. Su ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) “Ladiunsuicontrattuali in ballo al Napoli”. Lo scrive ladello Sport riferendosi in particolare alla situazione di Ospina e. Sul portiere: “Anche il silenzio del colombiano non autorizza ottimismo. Ancora c’è distanza fra domanda e offerta, ma il Napoli ha pronta la soluzione: rinnovo subito per Alex Meret (anche lui scadenza 2023) che avrebbe la “garanzia” di giocare di più. Poi per il secondo la scelta cadrebbe sullo svincolato Salvatore Sirigu, se accetterà un ingaggio in linea coi tagli del club, altrimenti ci sono già imbastite delle piste estere per prendere un portiere sfruttando il decreto crescita e dunque risparmiando sul lordo”. Su ...

Advertising

napolista : Gazzetta: la vicenda #Mertens rischia di provocare un effetto domino sui rinnovi di #Koulibaly e #Ospina Il silen… - VittorioSantor : RT @aliasvaughn: E ne ho abbastanza anche delle storie sul Milan. Zaniolo non ha mai avuto nessuna intenzione di andarci e l'intera vicenda… - tweetazzurri : @CarloMarroccell @Carloalvino @DiMarzio Alvino parla di ufficialità e non ho motivi per non credergli. I legali di… - ZonaBianconeri : RT @CristianDamia22: #Cuadrado e la #Juventus sono distanti dal rinnovo: l'esterno colombiano è entrato nella lista dei cedibili dei bianco… - CristianDamia22 : #Cuadrado e la #Juventus sono distanti dal rinnovo: l'esterno colombiano è entrato nella lista dei cedibili dei bia… -