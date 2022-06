Garda | due le inchieste parallele per la maxirissa a Peschiera e le aggressioni sessuali sul treno

(Di martedì 7 giugno 2022) A cinque giorni dalle violenze avvenute nella zona del Lago disono due lesulle quali sta lavorando la Procura di Verona. La prima riguarda i disordini trae Castelnuovo, in città e in spiaggia, dopo laavvenuta il 2 giugno e per questo fascicolo l’ipotesi è di rissa aggravata, danneggiamenti e tentata rapina. Il secondo filone delle indagini si focalizza specificatamente sulle molestiedenunciate da cinque adolescenti lombarde sulche le riportava a casa dopo una giornata aland. Secondo quanto trapela da fonti giudiziarie, non è escluso che la Procura veronese valuti anche l’aggravante, per la seconda inchiesta, dell’odio razziale, sulla base proprio delle dichiarazioni delle cinque ...

La Procura di Verona ha aperto due inchieste parallele su quanto avvenuto il 2 giugno scorso sul Lago di Garda: la maxi-rissa e le molestie. La prima inchiesta riguarda appunto i disordini in città e in spiaggia tra Peschiera e Castelnuovo. Il problema non è tanto quello che vediamo, ma quel che non abbiamo visto. Non è la reazione istintiva, di pancia, ma il pensiero, la testa. Sorpresi dalla violenza del branco a Peschiera del Garda.