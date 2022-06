(Di martedì 7 giugno 2022) È stato condannato all'De, il giovane studente reodell'omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis, coppia dise. I due sono statila sera del 21 settembre 2020 nella loro casa in via Montello, che per mesi avevano condiviso con l'assassino. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della Corte d'Assise di

Advertising

GFucci58 : RT @MediasetTgcom24: Fidanzati Daniele De Santis e Eleonora Manta uccisi a Lecce: De Marco condannato all'ergastolo #lecce #EleonoraManta… - cespyspanish : RT @SkyTG24: Fidanzati uccisi a Lecce, ergastolo per il reo confesso Antonio De Marco - desaric86 : RT @LaGazzettaWeb: Fidanzati uccisi a Lecce, ergastolo per lo studente reo confesso Antonio De Marco - MediasetTgcom24 : Fidanzati Daniele De Santis e Eleonora Manta uccisi a Lecce: De Marco condannato all'ergastolo #lecce… - Telebari : Fidanzati uccisi a Lecce, la sentenza: De Marco condannato all'ergastolo - #Bari #Notizie #News -… -

De Marco aveva colpito icon 60 coltellate : al cuore, ai polmoni e allo stomaco. Gli ... Arrestato il 28 settembre, aveva confessato: 'Li hoperché erano troppi felici e per questo mi ...Dopo un anno e quattro mesi, il processo per il duplice omicidio dei duea Lecce arriverà a sentenza. I due ragazzi 30enni, assassinati il 21 settembre del 2020 in un appartamento di via Montello, a Lecce, erano. Daniele De Santis, 33 anni, ...È stato condannato all'ergastolo Antonio De Marco, il giovane studente reo confesso dell'omicidio dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, uccisi la sera del 21 ...Attesa in tarda mattinata la sentenza di primo grado nei confronti di De Marco, reo confesso del delitto di Daniele De Santis ed Eleonora Manta ...