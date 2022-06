Fidanzati uccisi a Lecce, condannato all’ergastolo l’ex coinquilino autore dell’atroce duplice omicidio (Di martedì 7 giugno 2022) E’ stato condannato dalla Corte di Assise di Lecce alla pena dell’ergastolo, senza isolamento diurno per un anno, come era stato invece chiesto dal pubblico ministero, Antonio Giovanni De Marco, 21enne all’epoca dei fatti, imputato reo confesso del duplice atroce delitto avvenuto in un appartamento del capoluogo salentino il 21 settembre del 2020: furono trucidati con numerose coltellate i Fidanzati Daniele De Santis, 33 anni, ed Eleonora Manta, 30. Il giovane, detenuto, non era presente in aula. Era presente la mamma di Eleonora, Rossana Carpentieri che al momento della lettura della sentenza è scoppiata in un pianto dirotto e disperato. Ergastolo a De Marco: uccise brutalmente i due Fidanzati “Massimo rispetto per il lavoro della Corte. E’ stato un dispositivo piuttosto ermetico. Aspettiamo le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022) E’ statodalla Corte di Assise dialla pena dell’ergastolo, senza isolamento diurno per un anno, come era stato invece chiesto dal pubblico ministero, Antonio Giovanni De Marco, 21enne all’epoca dei fatti, imputato reo confesso delatroce delitto avvenuto in un appartamento del capoluogo salentino il 21 settembre del 2020: furono trucidati con numerose coltellate iDaniele De Santis, 33 anni, ed Eleonora Manta, 30. Il giovane, detenuto, non era presente in aula. Era presente la mamma di Eleonora, Rossana Carpentieri che al momento della lettura della sentenza è scoppiata in un pianto dirotto e disperato. Ergastolo a De Marco: uccise brutalmente i due“Massimo rispetto per il lavoro della Corte. E’ stato un dispositivo piuttosto ermetico. Aspettiamo le ...

