Ecco chi è la giornalista accusata di essere spia russa (Di martedì 7 giugno 2022) La giornalista Marina Ovsjannikova, di origini ucraine, si è dissociata ed ha lasciato il canale russo Channel One dopo una protesta in diretta tv che ebbe del clamoroso. Nonostante il gesto, gli ucraini la considerano una spia Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 giugno 2022) LaMarina Ovsjannikova, di origini ucraine, si è dissociata ed ha lasciato il canale russo Channel One dopo una protesta in diretta tv che ebbe del clamoroso. Nonostante il gesto, gli ucraini la considerano una

Advertising

Corriere : Ecco la rete della propaganda di Putin in Italia: influencer e opinionisti, dai social ai giornali - GuidoDeMartini : ?? C’È CHI DICE NO! ?? ECCO I PROF CHE SCELGONO DI FARSI MULTARE E ALLONTANARE DALLA SCUOLA PUR DI NON USARE LA MASC… - RobertoBurioni : Per chi è interessato, ecco l'ultima 'lezione' della stagione a @chetempochefa da @fabfazio su @Rai3 #CTCF - InfinitoIsacco : RT @OrNella645587: Ecco chi è #Renzi l'amico del tagliagole - BSgangara : RT @PourSeba: Prenderei Zaniolo solo per vedere il titolo della Gazzetta “mamma frivola, il mistero del figlio, le feste illegali: ecco chi… -